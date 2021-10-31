أخبار عاجلة

استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
متحدث "الصحة": الجرعة التنشيطية آمنة وتوجد دراسات تثبت ذلك -
تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية -
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي -
تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر -
نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك -
جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الري»: مشروع تحسين نوعية مياه مصرف «كيتشنر» يخدم زراعة 588 ألف فدان

Print
«الري»: مشروع تحسين نوعية مياه مصرف «كيتشنر» يخدم زراعة 588 ألف فدان «الري»: مشروع تحسين نوعية مياه مصرف «كيتشنر» يخدم زراعة 588 ألف فدان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، على أهمية تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع القيادات بوزارة الري، الأحد، إنه حيث تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لعدد ٨ عقود تأهيل ترع ومصارف، والإنتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ ٢ محطة رفع، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة، وعقد ٩ دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي

تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي

تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية

تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر

تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر