«الري»: مشروع تحسين نوعية مياه مصرف «كيتشنر» يخدم زراعة 588 ألف فدان

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شدد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، على أهمية تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع القيادات بوزارة الري، الأحد، إنه حيث تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لعدد ٨ عقود تأهيل ترع ومصارف، والإنتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ ٢ محطة رفع، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة، وعقد ٩ دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.