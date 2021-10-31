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ضبط مخزن دون ترخيص بالقاهرة وبداخله كميات غذائية مجهولة المصدر

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ضبط مخزن دون ترخيص بالقاهرة وبداخله كميات غذائية مجهولة المصدر ضبط مخزن دون ترخيص بالقاهرة وبداخله كميات غذائية مجهولة المصدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم- كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة لإدارته المخزن «دون ترخيص» وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على 175 كيلو جرام لحوم «ممبار ودهن وبانيه دواجن ومفروم و5 كيلو جرام توابل«جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها- ميزان حساس.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها بالمطعم المنوه عنه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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