في إستجابة فورية وسريعة لإستغاثة «مسنة»..الداخلية تقدم الرعاية لها

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ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من مواطنة «مسنة» مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، إلتمست خلاله مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وتقيم بمفردها داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة، على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ.. وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها.

هذا وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها .

يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.