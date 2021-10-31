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ضبط 3344 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

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ضبط 3344 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة ضبط 3344 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الاحد ، من ضبط 3344 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات، عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس وقرار وزارة الداخلية عودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة بعد انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهى 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوب» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

كانت الداخلية أعلنت عن تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، وأنه سيبدأ تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر.

وقالت الداخلية، في بيان لها: «تُهيب وزارة الداخلية بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتباراً من 18 /9 /2021 كالتالي (السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر)».

المصرى اليوم

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