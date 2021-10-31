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"روبلوكس" تتحدّث عن سبب انقطاع الخدمة لفترة طويلة

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"روبلوكس" تتحدّث عن سبب انقطاع الخدمة لفترة طويلة "روبلوكس" تتحدّث عن سبب انقطاع الخدمة لفترة طويلة

أصدرت إدارة لعبة "روبلوكس" الشهيرة بياناً حول سبب انقطاع الخدمة لفترة طويلة منذ مساء 28 أكتوبر حتى الآن.

وقالت "روبلوكس" في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على عرض "تشيبوتل" الترويجي الذي تمّ إطلاقه قبل نصف ساعة فقط من العطل العالمي.

وكان العرض الترويجي يقدم نحو مليون دولار مجاناً للاعبين ضمن أحداث خاصة بالهالوين، وبعدها تعطلت اللعبة التي بها نحو 40 مليون لاعب يومياً.

ولم تعلن "روبولكس" الموعد المتوقع لعودة اللعبة الشهيرة فيه، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاح العطل العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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