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تقريرٌ صادم يرصد كيف تتأثر قيمة هواتف "آيفون" وسامسونج بعد عام واحد من شرائها

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تقريرٌ صادم يرصد كيف تتأثر قيمة هواتف "آيفون" وسامسونج بعد عام واحد من شرائها تقريرٌ صادم يرصد كيف تتأثر قيمة هواتف "آيفون" وسامسونج بعد عام واحد من شرائها

تقريرٌ صادم يرصد كيف تتأثر قيمة هواتف

رصد تقريرٌ نتائجَ صادمة حول التأثيرات السلبية لقيمة هواتف "آيفون" و"سامسونج" بعد عام واحد من شرائها تقريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن المستهلك العادي للهواتف الذكية آيفون وسامسونج يُغيّر هاتفه كل 16 شهرًا تقريبًا.

ولفت التقرير إلى أن هاتف "آيفون" يفقد 41% من قيمته بعد 12 شهرًا من شرائه، و60% من قيمته بعد 24 شهرًا من شرائه.

ولكن الصدمة الأكبر كانت أن هواتف "سامسونج" تفقد 60% من قيمتها بعد 12 شهرًا من شراء الهاتف، و77% من قيمتها بعد 24 شهرًا من الشراء.

وجاءت هواتف "وان بلس" في المركز الثالث؛ حيث يفقد الهاتف 69% من قيمته بعد عام واحد، و73% بعد مرور عامين من شراء الهاتف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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