«المحرص» و«قلندول» و«صفط الخمار».. تغيير مسمى 3 مدارس في المنيا

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظ المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على طلب المهندس محمد فؤاد الرشيدي «وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتغيير مسمى مدرسة صفط الخمار الإعدادية بنات لتصبح مدرسة صفط الخمار للتعليم الأساسي بنات، في المنيا.

وتغيير مسمي مدرسة المحرص الابتدائية إلى المحرص للتعليم الأساسي، في ملوي، وقلندول الابتدائية إلى قلندول للتعليم الأساسي، في ملوي .

شدد «المحافظ» على ضرورة حصول أعضاء هيئات التدريس والجهاز المعاون بالمدارس على لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول المنشات الحكومية دون الحصول عليه.

قال «الرشيدي» تم تغيير المسميات وفقا للتوسعات في العمل داخل المدارس إلى التعليم الأساسي، بدلا من التعليم الإعدادي أو البنات .