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بدون تسجيل مسبق.. تعرف على طرق الحصول على لقاح كورونا

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بدون تسجيل مسبق.. تعرف على طرق الحصول على لقاح كورونا بدون تسجيل مسبق.. تعرف على طرق الحصول على لقاح كورونا

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أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، طرق الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة جدًا للمواطنين للحصول على التطعيم.

قال «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز» الأحد، إننا اقتربنا من وجود حوالي 1500 مركز للتطعيم في كل أنحاء ، ويستطيع أي مواطن زيارة هذه المراكز حتى بدون تسجيل مسبق لطلب اللقاح، من خلال تسجيل اسمه ورقمه القومي وسيحصل على التطعيم.

أضاف: «أيضًا هناك قوافل متحركة سواء تابعة لمبادرة 100 مليون صحة أو حياة كريمة، تساهم في دعم المواطنين للتلقيح في مواقعهم وأيضًا كبار السن أو غير القادرين على الحركة لأي سبب من الأسباب يمكنهم التواصل تليفونيًا مع الجهات المختصة ليأتيهم اللقاح إلى منازلهم».

تابع: «الدولة تقدم الدعم المالي ليس فقط للحصول على اللقاحات ولكن المستلزمات الطبية والأجهزة والأكسجين، حيث وضعت احتياطي مليار جنيه لدعم القطاع الصحي».

المصرى اليوم

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