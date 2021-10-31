عبدالغفار شكر.. 40 عاما من الحياة السياسية والحزبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عن عمر يناهز 85 عاما رحل القيادي اليساري الكبير عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، بعد 40 عاما في ممارسة الحياة السياسية والحزبية، وشغل عبدالغفار شكر عدة مناصب أبرزها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصرى، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق امين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي سابق.

ولد عبدالغفار شكر في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية كان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة للقرية من 1943 إلى 1946، تم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، وتوفى والده في مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما. تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.

بدأ حياته السياسية مبكرا في عامة السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953 ثم بالاتحاد القومي عام 1958 ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963 وفي العام 1964 أصبح أمينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي أسسه جمال عبدالناصر كتنظيم سري موازٍ للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي، وتركزت اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطى والمجتمع المدني بالوطن العربي، قضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسي، قضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، قضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي.

ونعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،عضو المكتب السياسي لحزب التجمع سابقا عبدالغفار شكر، والذي توفي صباح اليوم الأحد، وأعلنت أسرته أنه سوف يتم دفن الجثمان بقرية تيرة مركز نبروه دقهلية بعد صلاة العصر..داعيا للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان

فيما كتب النائب مصطفي بكري عبر صفحته على «تويتر»: رحل المناضل الوطني عبدالغفار شكر، الذي قضي عمره مناضلا ومدافعا عن الوطن والفقراء، عرفته منذ أكثر من ٤٠ عاما، زاملته في الأمانه العامه لحزب التجمع، كان شامخا في مواقفه، صادقا في التعبير عنها، سواء اختلفت أو اتفقت معه، فأنت لاتملك إلا إحترامه، لم يرتهن إرادته لأحد، لم يحرض الخارج ضد وطنه، لم يتطاول ضد مؤسسات دولته، كان موضوعيا، ذو أفق واسع، يحترم الرأي والرأي الآخر، رحم الله عبدالغفار شكر الصديق والأستاذ وألهم أسرته وكل محبيه الصبر والسلوان