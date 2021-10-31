انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة بالغردقة اليوم

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حالة من الرواج والانتعاشة تشهدها فنادق مدينة الغردقة، بعد التعافي التدريجي من موجة كورونا، واستئناف السياحة الروسية لرحلاتها إلى مصر، فضلا عن إقامة المهرجانات المختلفة التي تساهم في تنشيط السياحة والترويج للمدينة.

أحدث هذه المهرجانات هو مهرجان سباحة الفراعنة الذي تبدأ فعالياته اليوم الأحد وتستمر لمدة 4 ايام، وتم التجهيز الكامل للفنادق لاستقبال المشاركين، فضلا عن تجهيز أماكن بديلة حال تواجد سائحين بأعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية في المدينة.

وتأهبت كل الأجهزة المعنية بالمدينة واتخذت كل الاستعدادت المطلوبة للتأكد من نجاح الحدث الذي تهتم به المحافظة ووزارتي السياحة والشباب والرياضة كونه من الأحداث التي تسهم في تنشيط السياحة، فضلا عن الترويج للمدينة بشكل غير مباشر.

من جانبه، أكد الخبير الإعلامي في الشأن السياحي سعيد الزكيبا، في بيان له، أن تنظيم فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة «Pharaoh’s Swim» للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم، والذي يبدأ في مدينة الغردقة في الفترة من ٣١ إلى ٣ نوفمبر سيعود بالنفع على السياحة في هذه المنطقة التي تعد من أجمل بقاع الدنيا.

وقال، إن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من ٥٠٠ سباح من وكندا وأيرلندا أمريكا وايطاليا، ومصر سيكون أفضل دعاية للسياحة في الغردقة، وسيكون له مردود جيد خصوصًا وأن هذه الدول الأربعة وجهتهم السياحية المفضلة هي الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف سعيد الزكيبا، أن الإعلام العالمي الذي سينقل الحدث، سيسلط الضوء على المدينة وما فيها من معالم سياحة غير موجودة إلا في هذه المنطقة رائعة الجمال، متوقعا أن تشهد السياحة بعد هذا الحدث انتعاشة كبيرة.

ولفت سعيد الزكيبا، إلى أن المهرجان سيساهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة للسياحة بالغردقة، من الدول المشاركة في المهرجان، لاسيما وأن المهرجان يشارك فيه ذوي الهمم الذي يهتم بهم الإعلام الغربي بشكل كبير.

كانت مدينة الغردقة قد أعلنت عن انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة Pharaoh’s Swim للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم، في الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ٣ نوفمبر.

ويشارك السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، والسباحة الأولمبية شيروت حافظ، والاتحاد المصرى للسباحة، وهيئة Global Swim Series للسبحة في كندا، في المهرجان، فضلا عن وفود من الولايات المتحدة وكندا وايطاليا وايرلندا في المهرجان.

وذكرت إدارة المهرجان في وقت سابق أن مدار السباق قد تم تحديده على شكل مثلث ينطلق من شاطئ الفيو وصولاً إلى المحمية 250م وثم إلى شاطئ فلفلة ثم العودة إلى شاطئ الفيو 250م، ويتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر ١٤ حتى ٧٠ عامًا.