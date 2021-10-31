مصطفى بكري ينعى عبد الغفار شكر : لم يحرّض الخارج ضد بلده

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نعى النائب مصطفى بكري، القيادي اليساري الكبير ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 85 عاما، كتب بكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: رحل المناضل الوطني عبد الغفار شكر، الذي قضى عمره مناضلا ومدافعا عن الوطن والفقراء، عرفته منذ أكثر من ٤٠ عاما، زاملته في الأمانة العامة لحزب التجمع، كان شامخا في مواقفه، صادقا في التعبير عنها، سواء اختلفت أو اتفقت معه، فأنت لا تملك إلا احترامه، لم يرتهن إرادته لأحد، لم يحرض الخارج ضد وطنه، لم يتطاول ضد مؤسسات دولته، كان موضوعيا، ذو أفق واسع، يحترم الرأي والرأي الآخر، رحم الله عبد الغفار شكر الصديق والأستاذ وألهم أسرته وكل محبيه الصبر والسلوان.