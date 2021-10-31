كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية في يوم المدن العالمي بالأقصر

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القى الدكتور جمال جاب الله، نيابة عن السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول، كلمة في يوم المدن العالمى بالاقصر، متوجها بالشكر إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على حسن الإستقبال وكرم الوفادة، ونقل تحيات الأمين العام أحمد أبوالغيط لجمعكم الكريم وتمنياته لهذا الحدث الهام كل التوفيق والنجاح.

وأوضح، نجتمع اليوم بأرض الكنانة جمهورية مصر العربية للإحتفاء باليوم العالمي للمدن 2021، وإنها لفرصة طيبة أن ينعقد هذا الحدث على أرض دولة عربية فهنيئا لجمهورية مصر العربية، وهنا نود أن نتوجهة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الحدث الهام والشكر موصول إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تعاونه المثمر مع الدول العربية مما سمح لنا جميعاً الوقوف على التحديات التي تواجهنا جميعاً وإيجاد الحلول المناسبة والمبادرات القيمة لرفع أداء سياسات التنمية المحلية والحضرية في بلداننا.. واضاف يربط جامعة الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علاقة تعاون فعال وهادف منذ عدة سنوات وذلك منذ أن تم فتح المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة. وقد تطورت هذه العلاقة إلى شراكة قائمة بين جامعة الدول العربية والبرنامج مما نتج عنه المساهمة وبشكل فعال في وضع الإستراتيجيات والخطط العربية والعمل على تنفيذها على أرض الواقع وكذلك عقد المنتديات الإقليمية كل عامين للإسكان والتنمية الحضرية، وسيعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بإذن الله في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر ديسمبر من هذا العام.

كما أنه تم برمجة هذه المنتديات التي ستستضيفها الدول العربية إلى غاية عام 2031، وهذه إشارة واضحة من الدول العربية للانخراط في المجهود الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وخاصة الهدف الحادي عشر.

مؤكدا إن التحولات وتعقيدات السياسة الدولية وإفرازاتها الجديدة والناشئة وتأثيراتها على الدول العربية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أدى إلى نشوب نزاعات مسلحة في بعض الدول العربية أثرت سلباً وزادت الأمور تعقيداً ومما لا يدع مجال للشك أنها ستعرقل هذه الدول في تحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.

وذكر ان احتفالنا ياتى اليوم نتيجة تتويج هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم. ويندرج هذا نتيجة مساهمة جمهورية مصر العربية المتميزة في التنمية الحضرية بما في ذلك الاستجابات المبكرة (لـ كوفيد 19). وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وتابع إن ما بذلته مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس/عبدالفتاح السيسي والمبادرات القومية الأخرى في مجال الإسكان والبنى التحتية والمدن الجديدة تستحق الإشادة والتقدي.

وأكد إن هذه الإنجازات الواضحة المعالم تنم عن إدراك قوي لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير الحياة الكريمة ضمن رؤية مصر 2030.

مجددا التهنئة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وواثقين أن المجهودات المبذولة ستؤدى بالتأكيد إلى النقلة النوعية من حيث توفير المسكن اللائق والملائم والصحي والأمن للمواطن المصري.