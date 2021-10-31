إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بشن هجوم سيبراني على محطات الوقود

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اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل في شن هجوم إلكتروني استهدف محطات الوقود الإيرانية وأصابها بالشلل مما تسبب في تكدس صفوف المستهلكين للبنزين المدعم ليوم كامل .

و قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي بان الهجوم السيبراني على محطات الوقود الايرانية تم تنفيذه نفذ من قبل دولة اجنبية والاميركيين والإسرائليين، مستندا في تصريحاته إلى تحليلات استخبارية، حسبما أكدت وسائل إعلام إيرانية في تقارير لها اليوم الأحد من بينها وكالة إيران برس الدولية .

ونقلت التقارير تصريحات جلالي للتلفزيون الايراني والتي أشار من خلالها إلى الهجوم السيبراني الاخير والذي أكد أنه يستهدف الاخلال بمنظومة توزيع الوقود بالبلاد.

وقال: انه وفق التحليلات الاستخبارية فان الهجوم حدث من قبل دولة اجنبية والامريكان والإسرائيليين، ولكن من ناحية المعلومات الفنية نقوم بدراسة القضية ولا يمكننا إبداء الرأي «بصورة قاطعة».

وأضاف أن الهجوم كان معدا جدا ومكافحته صعبة ايضا، موضحا أن هذا الهجوم كان مماثلا للهجوم على منظومة سكك الحديد وميناء «الشهيد رجائي» جنوب البلاد وهو برأينا حصل من قبل الأمريكان والإسرائيليين .

ورجح ان يكون هنالك عناصر داخلية على صلة بهذا الهجوم السيبراني حيث تعكف الأجهزة الامنية على دراسة الموضوع من هذا الجانب .

وقال :«تلقينا هدفا في مرمانا في هذا الهجوم لكننا لم نخسر، مشيدا بالحضور الواعي للاذاعة والتلفزيون في دراسة القضية بدقة واطلاع المواطنين على الحدث والمبادرة السريعة من قبل الفرق الفنية والعودة السريعة لمحطات الوقود إلى الخدمة والتعامل الواعي من قبل المواطنين مع القضية، امور ادت كلها إلى احباط مخطط الاعداء الرامي لخلق الفوضى وتجمع الناس.

واكد العميد جلالي بان الحرب السيبرانية البنيوية بدأت وعلينا اخذها على محمل الجد واصلاح نقاط الضعف قائلا إن منظمة الدفاع المدني اجرت 1400 مناورة خلال العام الماضي الذي انتهى في 20 مارس و66 مناورة لغاية الان في العام الجاري للكشف عن نقاط الضعف والخلل في المنظومات بالبلاد.

وكان تعطل صرف الوقود بالبطاقات الذكية المدعومة، قد حدث قبل الذكرى الثانية لزيادة أسعار الوقود في نوفمبر 2019، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في الشوارع أفادت تقارير بمقتل المئات على أيدي قوات الأمن فيها.