في هذا الموعد يحل أول سكانها والسياح.. الجبال تتحرّك لبناء مدينة المستقبل

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تصريحات من مسؤولي "نيوم" لـ"بلومبيرغ" تبلور تفاصيل المشروع الضخم

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، أنه يتم العمل على الأرض وحفر الأنفاق عبر الجبال لبناء مدينة المستقبل التي يأمل المسؤولون أن تستضيف أول سكانها والسياح في عام 2024.

وأشار "نظمي النصر"، في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأمريكية، إلى أن الموظفين ما زالوا يطوّرون المخططات الرئيسة الإقليمية و"قانون تأسيس" للمشروع الضخم المسمى نيوم، وبدأوا بالفعل أعمال البنية التحتية لمدينة خالية من السيارات بطول 170 كلم التي أطلق عليها اسم مدينة "ذا لاين" والتي تقع في نطاق منطقة نيوم، وينتظر أن تبدأ بالترحيب بالسكان والسائحين في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2024.

وقال "النصر"، إنه "مشروع ضخم، إذا ذهبت اليوم إلى نيوم، فسترى أعمال البناء في كل مكان، وسترى أعمال الحفر تجري في كل مكان، وسترى مناطق يجري العمل على تطويرها".

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن المشروع الضخم "نيوم" في عام 2017، والخطط لتحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للمملكة إلى مركز تكنولوجي مستقبلي تلخص العناصر الرئيسة لما يسمّى "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتعزيز الاستثمارات.

وذكر "النصر"، أن "نيوم" أيضاً "واجهت بعض التحديات في البداية"؛ حيث عمل الموظفون على تصميم مدينة حول تقنيات غير موجودة بعد.

من جانبه، قال "جوزيف برادلي" رئيس قطاع العلوم والتقنية الرقمية في نيوم، إن المشروع في طليعة الذكاء الاصطناعي و"الحلول المعرفية"، وهدفنا هو تصدير التكنولوجيا إلى الخارج.