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«التجارة الداخلية»: لم تتأثر من جائحة كورونا مقارنة بأسواق أخرى

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«التجارة الداخلية»: مصر لم تتأثر من جائحة كورونا مقارنة بأسواق أخرى «التجارة الداخلية»: لم تتأثر من جائحة كورونا مقارنة بأسواق أخرى

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية أن لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الامداد.

وأضاف «عشماوى» أن مصر لم تتأثر في الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، وسيكون هناك في الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار ،وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع كرتونة البيض وقال أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك في سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض في المنافذ المختلفة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي ان ينمو بمعدلات تصل إلى 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث أن أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري إلى 46% عن العام الماضي وهذا أحد ٥ محفزات ومسرعات لاحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.

المصرى اليوم

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