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أعلن الدكتور محمد تاج عوض الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، أن مصر منذ فترة مبكرة جدًا نوعت اللقاحات بدعم رئيسي وتمويل حكومي من مصادر مختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت حوالى 400 مليون دولار للحصول على مجموعة كبيرة من اللقاحات.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية والدولة توفر اللقاحات من مصادر متعددة، وأعرب عن أمله في تطعيم 40 مليون شخص، مشيرًا إلى أن مصر تخطت 35 مليون جرعة.

وحول سؤاله عن تعدد مصادر اللقاحات؟ وكيف يفيد المواطن المصري فكرة وجود أنواع لقاحات متعددة؟ أجاب لدكتور محمد تاج عوض الدين، أن القارة الأفريقية بصفة عامة تعاني النقص الشديد فى اللقاحات ودعم الدول الكبرى لمصر مثل الولايات المتحدة ودول أخرى بما تملكه من قدرات، يُعد انجازًا كبيرًا جدًا.

وتابع أن تعدد المصادر أعطى مصر الفرصة؛ لتطعيم أكبر قدر من المواطنين قد يصل الى 40 مليون خلال العام، خاصًة أن توفير اللقاحات بأعداد كبيرة مازال العالم يعاني منه.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الى أن هناك اتفاقا مع المؤسسات العالمية لتصنيع اللقاحات في مصر، فهناك مؤسسة المصل واللقاح والتي أُطلق عليها حاليا شركة فاكسيرا، والتي تم تأهيله لتصنيع اللقاحات، فتم الاتفاق مع بعض الشركات وهناك أيضا اتفاقيات ومفاوضات مع شركللت أخرى؛ لتكون مصر من ضمن الاماكن التي يتم فيها صنيع اللقاحات لحاجة مصر والقارة الافريقة والمنطقة بأسرها.

ما مدى تأثر لقاحات كورونا بشائعة قلق المواطنين من تلقي اللقاح؟

أكد أن هناك تجارب سريرية حول اللقاحات في العالم، وأى نتيجة ترصد خلال تلك التجارب توضع احتمالية بعلاقته بهذا اللقاح، وأشار أنه حتى الان هناك المليارت قد تم تطعيمها في العالم وتم تطعيم الملايين في مصر، كما أنه لم يتم رصد اثار خطيرة، منوها أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس،ولكنه يقلل كثافة الإصابة بالفيروس، ويمنع كثيرًا من الاثار الجانبية الناجمة عن الاصابة بالفيروس.

سم العقرب يقي من كورونا

قال الدكتور محمد تاج عوض الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، أنه لابد من دراسة جيدة سريرية موثقة (control the study) بوجود عدد من الاشخاص ونرى التأثير الايجابي والسلبي، ثم يتم نشر احصاء طبي وبيانات واضحة تنشر حول أى عقار جديد، مشيرا الى أن سم العقرب قد يؤدى الى الوفاة او يتسبب فى أعراض سمية شديدة.