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حزب«التجمع» ينعي عبدالغفار شكر

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حزب«التجمع» ينعي عبدالغفار شكر حزب«التجمع» ينعي عبدالغفار شكر

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نعى حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع سابقا عبد الغفار شكر، والذي توفي صباح اليوم الأحد، وأعلنت أسرته أنه سوف يتم دفن الجثمان بقرية تيرة مركز نبروه دقهلية بعد صلاة العصر، داعيا للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وشغل الراحل عددا من المناصب السياسية والحقوقية منها نائب رئيس «القومي لحقوق الإنسان» الأسبق، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق وأمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي سابقا.

المصرى اليوم

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