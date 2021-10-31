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«القاضي» يكلف نائبه بمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي

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«القاضي» يكلف نائبه بمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي «القاضي» يكلف نائبه بمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقري مركز ملوي.

رافق نائب المحافظ، عدد من نواب البرلمان، أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وعدد من الجهات المعنية.

بدأت الجولة بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة،حيث تابع العمل داخل مدرسة عزبة جاد الله، وأعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالمعصرة، وكذلك الأعمال بمدرستين جاري انشائهما بقرية المعصرة.

وتابع نائب المحافظ، أعمال إنشاء المجمع الزراعى بالمعصرة على مساحة 750 متر حيث يجرى أعمال السقف للدور العلوى، بالإضافة إلى الإنتهاء من مبانى الدور الأرضى، ومجمع الخدمات الحكومية بالمعصرة على مساحة 600 متر حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وتم تشطيب جزء كبير من الواجهة وجارى أعمال التشطيبات الداخلية، وكذلك متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المبنى الإداري لمركز شباب المعصرة، وإنشاء ملعب 45 في 90 متر، وأعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية والانتهاء من الاتصالات والكهرباء ووصلات المياه،و استكمال أعمال الصرف الصحى داخل شوارع القرية.

كما تفقد نائب المحافظ، مجمع الخدمات بقرية الروضة حيث تم الانتهاء من مرحلة الإنشاءات الهيكلية وجارى أعمال التشطيبات والمبانى الداخلية، وتابع أعمال إنشاء المجمع الزراعى داخل القرية، كما تفقد قطعة أرض مقترحة لإنشاء وحدة صحية داخل القرية، وأعمال الصرف داخل شوارع القرية وسيتم البدء في المحطة قريبا، كما تابع أعمال الصرف الصحى بقصر هور.

وعلى هامش الجولة، تم ضبط، سيارة محملة بمواد غذائية حيث تحمل 25 طن أرز، حيث وجه، مديرية بفحص السيارة واتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط مصنع طوب أسمنتى غير مرخص، ومحطة وقود غير مرخصة، ووجه نائب المحافظ بفحص الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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