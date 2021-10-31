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أول سؤال برلماني للحكومة عن «ميتا» بعد إطلاقه رسميا من فيسبوك

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أول سؤال برلماني للحكومة عن «ميتا» بعد إطلاقه رسميا من فيسبوك أول سؤال برلماني للحكومة عن «ميتا» بعد إطلاقه رسميا من فيسبوك

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أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه بأول سؤال برلماني عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي metaverse للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه محسب سؤالا برلمانيا للحكومة مفاده: «ما هي استعدادات الحكومة المصرية لتكنولوجيا الواقع الافتراضي بعد إطلاق مشروع metaverse ؟»

وذكر محسب أن العالم كله أصيب بصدمة هائلة بعد الإعلان عن مشروع الواقع الافتراضي لمؤسس فيسبوك ماركزوكربرج والذي أعلن عن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى شركة ميتا على أن تمتلك الشركة الجديدة جميع التطبيقات التي امتلكها مؤسس فيسبوك كفيسبوك وواتس اب وانستجرام كما أعلن مارك زوكربرج عن مشروعه الجديد ميتافيرس الذي يعد نقلة تكنولوجية هائلة باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي.
وأوضح عضو مجلس النواب ،أن هناك الكثير من الملفات المرتبطة بهذه التكنولوجيا على سبيل المثال ستكون جميع البيانات الشخصية لأي مواطن متاحة عبر الواقع الافتراضي وسيتم التعامل معها سواء بالنسبة للتجارة أو الصناعة أو حتي الكشوف الطبية والعلاجات فبحسب هذه التكنولوجيا سيتم اجراء عمليات جراحية وكشوف طبية للمواطنين عبر استخدام المميزات الهائلة التي تستخدمها هذه التكنولوجيا.
ولفت محسب إلى أنه توجد العديد من السلبيات المرتبطة بها فعلي سبيل المثال تتيح التكنولوجيا الجديدة وجود شخصية مماثلة لأي شخص في العالم الافتراضي ومن ثم فإن هذه الشخصيات الافتراضية تتعرض لكل الأحداث التي تمر بالإنسان الطبيعي وفي إحدي الدراسات كشفت جمعية أمريكية أن ٤٩٪؜ من النساء تعرضن للتحرش في هذه التكنولوجيا وكذلك ٣٩٪؜ من الرجال تعرضوا للتحرش أيضا مما تسبب في قيام كثير منهم في تقديم بلاغات وتحرير محاضر رسمية ضد مستخدمين آخرين بسبب الأضرار النفسية البالغة التي خلفتها هذه التكنولوجيا.
واختتم محسب قائلا :ثم فإن الإعلان عن هذا النوع من التكنولوجيا يحتم علينا أن نسأل عن مدي استعدادات الحكومة المصرية لتكنولوجيا العالم الافتراضي وكذلك كيف سيتم التعاطي معه والاستفادة من مميزاته إلى جانب قدرة الحكومة على مواجهة المخاطر المحتملة بسبب هذا النوع من التكنولوجيا؟

المصرى اليوم

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