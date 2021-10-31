الوفد ينظم احتفالية المولد النبوي الشريف ويكرم الأطفال الأيتام بالجيزة

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نظمت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، احتفالية بمناسبة بالمولد النبوي الشريف، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة.

وقالت النائبة أمل رمزي: نحتفل اليوم بذكري مولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يتواكب مع ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة، مقدمة التهنئة لجموع المصريين والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العطرة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: إننا نستلهم من ذكرى ميلاد خير الأنام أرقي الفضائل وأغلي المبادئ حيث علمنا الرسول الكريم التسامح وحب الخير وقبول الآخر والعفو عند المقدرة، والإحسان للغير، لافته، أن إسلامنا الحنيف وسنه نبينا تدعونا إلى بذل الجهد والإخلاص في العمل للنهوض بوطننا الغالي وجعله في مقدمة الأمم.

وتابعت النائبة أمل رمزى: أنه من حُسن الطالع أن ما يحدث في مصر من نهضة شاملة يدعونا للفخر والاعتزاز ويجب علينا أن نعمل بكل إخلاص وتفاني لنكون بحق أبناء هذه الجمهورية الجديده التي تسطع أنوارها في جنبات المحروسة بفضل جهود أبنائها المخلصين في مختلف المجالات الذين حققوا تطورات ونجاحات هائلة جعلتنا نعيش حالة من الإزدهار والإستقرار.

وقال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: علينا أن نأخذ من مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف العبر الحميدة وما كان يحدث سابقا بين المسلمين من محبة وتراحم، مؤكدا أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الجيزة يبذلون أقصي جهدهم لخدمة الأهالي.

وتحدث الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف: عن الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي يتمتع بها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وكيفيه تعامله الحسن مع المسلمين وغير المسلمين، وكيف كان ميلاده رحمه للعالمين، وقال علينا أن نتبع سنته ونهتدي بهدية وان نعمل بكل جهد وإخلاص لرفع وطننا الغالي مصر.

وحضر الإحتفالية النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة عضو مجلس الشيوخ، وهيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة نادية مبروك رئيس قطاع الاذاعة سابقا -كبير مذيعين، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، والنائب السابق سعد بدير، واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، والدكتورة رانيا لاشين مدير إدارة المجالس النيابية بوزارة التربية والتعليم، د. هشام البحيري، عالم علم الإدارة على مستوى الوطن العربي، والداعية د. أسامة قابيل، وبعض الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء الوفد، كما حضر الاحتفالية عدد من كبار العائلات بمحافظات الجيزة، وأسوان وقنا .

وتضمنت الإحتفالية التي قدمها محمد عبدالحق مدير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم عرض فقرات فنية وشعرية قدمتها فرقة الانشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، برئاسة وليد محمود، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال الأيتام لرسم البهجة والسرور على وجوههم وأسرهم .