3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الأحد عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وقالت صحة حماس خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إنّها أجرت 620 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت على تعافي 254 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 183613 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3930 حالة، وإجمالي المتعافين 178112 حالة، وإجمالي الوفيات 1571 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 89 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 475054 شخصا.