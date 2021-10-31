«رائد» يتحدي الإعاقة برسالة دكتوراة حول معالجة المواقع الإلكترونية للاقتصاد المصري

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في تحدي جديد لأصحاب الهمم – نجح رائد رأفت عزيز يوسف، 31 سنة، مقيم بقرية قلوصنا، التابعة لمركز سمالوط، شمال المنيا، في تحدي الإعاقة البصرية، بالحصول على رسالة الدكتوراه، من كلية الآداب بجامعة المنيا، بتقدير عام امتياز، عقب نجاحه في مناقشة قضية «معالجة المواقع الالكترونية للقنوات الفضائية لقضايا الاقتصاد المصري ودورها في تشكيل الوعي الاقتصادي لدي الجمهوري – دراسة عملية – ميدانية.

رائد يتحدي الاعاقة البصرية في المنيا

استخدم «رائد» لغة برايل في كتابة رسالة بمساعدة والدية، وشقيقيه، بعد ان التحق منذ الصغر، بمدرسة المكفوفين في مدينة بني سويف، قبل 25 عاما، بسبب عدم وجود مدرسة في المنيا، مما كان يحمله وأسرة أعباء السفر أسبوعيا، حتى حصل على الثانوية العامة بتقدير 90%.

يقول «رائد» عقب حصولي على الثانوية العام، التحقت بكلية الآداب، قسم الأعلام – جامعة المنيا، ونجحت في التخرج بتقدير عام جيد مرتفع، وفي عام 2011 حصلت على تهميدي ماجستير، والتحضير للماجستير، لكن الإحداث التي مرت بها البلاد خلال الفترة من 2011- 2014 تسببت في تأخير ومناقشة رسالة الماجستير حتى عام 2017، وفي عام 2018 تم تسجيل رسالة الدكتوراه مباشرة، تحت إشراف نخبة من استاتذة من كلية الآداب والجامعات المصرية. حيث تم الحصول على الدكتوراه شهر في أكتوبر 2021.

رائد يتحدي الاعاقة البصرية في المنيا

ويرجح «رائد» الفضل لوالديه وشقيقتيه، لدورهم في دعمه سواء في عمليات اختيار المراجع، والتنقل للمكتبات، أو المراجعة، وتحويل الكتابة من لغة برايل، إلى الورود، بالإضافة إلى عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف «رائد» حاولت الالتحاق بمهنة عضو بهيئة التدريس بأحدي الجامعات الحكومية، والخاصة، وحرصت على دخول المسابقات، لكن غياب الإبصار اثر على الاختيار، وكل أمنتي العمل عضوا بهيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة المنيا، أو احدي الجامعات، حتى أكون سفيرا لذوي الهمم.

رائد يتحدي الاعاقة البصرية في المنيا

ويقول «رائد» كل أمنياتي مقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتمثيل داخل البرلمان المصري، في دورة المقبلة، سفيرا لذوي الهمم، مستنكرا عدم قيام جامعة المنيا، ومحافظ المنيا بتكريمه، لكونه من متحدي الإعاقة.