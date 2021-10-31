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عوض تاج الدين يكشف عدد المواطنين الملقحين ضد كورونا ()

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عوض تاج الدين يكشف عدد المواطنين الملقحين ضد كورونا (فيديو) عوض تاج الدين يكشف عدد المواطنين الملقحين ضد كورونا ()

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن المصرية توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من مصادر مختلفة، موجهًا الشكر للجهات التي تدعم في هذا الاتجاه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن توفر اللقاحات من مصادر متعددة ساهم في تلقيح عدد كبير جدًا من المواطنين، حيث تم استخدام 35 مليون جرعة من اللقاحات، بواقع 25 مليون مواطن تم تلقيحه.

أوضح: «القارة الأفريقية بصفة عامة تعاني حتى الآن من نقص لقاحات كورونا، وبدعم دول كبرى مثل الولايات المتحدة بما تملكه من قدرات وكميات كبيرة من اللقاحات لمصر والدول الأخرى أحدث إنجازا كبيرا جدًا».

وأشار إلى أن الحكومة تطمح بتلقيح 40 مليون مواطن بحلول ديسمبر من العام الجاري، بواقع 80 مليون جرعة أو أقل قليلًا إذا تم حساب نسبة لقاح جونسون الذي يستخدم بجرعة واحدة.

المصرى اليوم

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