اليوم.. «القوي العاملة» بالنواب تناقش الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام بشأن إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى بشأن عدم تثبيت بعض العاملين من الكيميائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016 وحتى الآن.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون العقوبات، فيما يخص إفشاء أسرار الدفاع، والذي يستهدف مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون بتشديد العقوبة، وتتضمن التعديلات المقدمة رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 آلفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

كما اشتمل التعديل أيضا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات