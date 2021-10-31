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«عربية النواب» تدين التفجير الاإرهابي بمطار عدن

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«عربية النواب» تدين التفجير الاإرهابي بمطار عدن «عربية النواب» تدين التفجير الاإرهابي بمطار عدن

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أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التفجير الإرهابى الذي استهدف مُحيط مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأعرب «أباظة» في بيان له، عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق حكومة وشعبًا ولذوي وأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وطالب المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله إعلان تضامنه الكامل ووقوفه بجانب اليمن في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، معرباً عن ثقته في قدرة دولة اليمن الشقيقة على تجاوز مثل هذه الاحداث الارهابية الخسيسة.

وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، قد طالب اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث خلال الساعات الماضية بالقرب من بوابة مطار عدن الدولى، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.

المصرى اليوم

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