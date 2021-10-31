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تدين التفجير الإرهابي بمطار عدن الدولي

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السعودية تدين التفجير الإرهابي بمطار عدن الدولي تدين التفجير الإرهابي بمطار عدن الدولي

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أدانت وزارة الخارجية بأشد وأقسى العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

المصرى اليوم

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