وفاة الرباع المصري طارق وهدان

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توفى صباح اليوم طارق مصطفى وهدان، لاعب المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الدكتورة حياة خطاب، رئيسة اللجنة البارالمبية، أن اللاعب كان متواجدًا في المركز الأولمبي رفقة المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي، لكنه تعرض لوعكة صحية ونقلته أسرته إلى أحد المستشفيات، وتوفى هناك.

ويذكر أن طارق وهدان حقق الميدالية الذهبية 7 مرات في مشواره الرياضى بخلاف الميداليات الفضية والبرونزية سواء على المستوى المحلى ببطولات الجمهورية أو الأفريقى والدولى.