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إصابة 8 أشخاص في سير بطرق المنيا

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إصابة 8 أشخاص في حوادث سير بطرق المنيا إصابة 8 أشخاص في سير بطرق المنيا

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أصيب 8 أشخاص في 5 تصادم وانقلاب بطرق المنيا

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 8 أشخاص في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة شخصين اثنين، في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام قرية الروضة بمركز ملوي، وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أمام محطة كدواني في مركز المنيا، وإصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق فرعي بمركز المنيا، وإصابة أخر في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية العور بمركز سمالوط، وإصابة فتاه في حادث انقلاب سيارة بالمنيا الجديدة .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالمخالفات.

المصرى اليوم

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