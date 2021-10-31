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ضبط موظف بالمعاش أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقليوب

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ضبط موظف بالمعاش أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقليوب ضبط موظف بالمعاش أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقليوب

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تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط موظف بالمعاش أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزله بدائرة مركز شرطة قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص بقرية ميت حلفا دائرة المركز بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزله.

انتقلت قوات الأمن وبالمعاينة تبين قيام «ع م إ» 57 سنة بالمعاش بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزله بالقرية كما تبين وجود أعمال حفر بعمق 5 أمتار وبقطر 2 متر وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر وتحرر محضر بالواقعة.

وتقرر تشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية للانتقال لموقع الحفر لإجراء المعاينة اللازمة لبيان واخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب لاعمال شئونها.

المصرى اليوم

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