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أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا ضمن فاعليات معرض إكسبو دبي 2020 وذلك بالتزامن مع احتفال الجناح المصري بالمعرض باليوم الوطني المصري الموافق ٣٠ أكتوبر.

حفل عمرو دياب

وقبل الحفل بساعات احتشد جمهور الهضبة في المسرح ليسجل حضورا كبيرا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

حفل عمرو دياب

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد «عيشني» والتي صدر منها حتى الآن أغنيات «رايقة» و«انت الحظ» وببتدي م الزيرو«وغيرها من الاغنيات التي طرحها هذا الصيف.

حفل عمرو دياب

كما قدم الهضبة الميدلي الشهير الذي يضم اغاني«نور العين والعالم الله وليلى نهاري ولو عشقاني» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك عمرو الغناء طوال الحفل.

حفل عمرو دياب

وقدم عمرو دياب اغنية«تملي معاك» بناء على طلب الجمهور الذي ظهر ارتباط الشديد بأغاني الهضبة الجديدة والقديمة.

حفل عمرو دياب