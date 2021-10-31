أخبار عاجلة

قائد الجيش السوداني يجتمع مع وفد الجامعة العربية -
5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة -
بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة -
الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة -
تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة -
شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية -
وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام» -
إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو) -
أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حالتي شفاء وحالة إيجابية بفيروس كورونا بشمال سيناء

Print
حالتي شفاء وحالة إيجابية بفيروس كورونا بشمال سيناء حالتي شفاء وحالة إيجابية بفيروس كورونا بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالتي شفاء وحالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتي شفاء من فيروس كورنا ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3538 حالة منذ بداية الجائحة، بجانب تسجيل حالة ايجابية ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 689 حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 273 حالة.

وأشار إلى وجود 17 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و38حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية

تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر

تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر

نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك

نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك