حالتي شفاء وحالة إيجابية بفيروس كورونا بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالتي شفاء وحالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتي شفاء من فيروس كورنا ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3538 حالة منذ بداية الجائحة، بجانب تسجيل حالة ايجابية ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 689 حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 273 حالة.

وأشار إلى وجود 17 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و38حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.