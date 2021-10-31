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أبناء سيناء يستقبلون سقوط الأمطار بالابتهاج والفرح والسرور

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أبناء سيناء يستقبلون سقوط الأمطار بالابتهاج والفرح والسرور أبناء سيناء يستقبلون سقوط الأمطار بالابتهاج والفرح والسرور

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استقبل أبناء سيناء المقيمين في مختلف مناطق المحافظة وخاصة منطقة وسط سيناء سقوط الأمطار بالابتهاج والفرح والسرور ، حيث تساعد مياه الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة ، إلى جانب تغذية الخزان الجوفي بالمياه.

وتتعرض محافظة شمال سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء لهطول أمطار متوسطة، كما تتعرض مدن المحافظة بالكامل لانخفاض طفيف في درجات الحرارة وإلي موجه من الرياح الخفيفة.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية والأمطار واتصالات دائمة مع غرف العمليات بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري علي مدار الساعة.

المصرى اليوم

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