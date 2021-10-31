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طارق مصطفى: غير راض عن أداء سوى في مباراتين.. واختلفت مع البدري

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طارق مصطفى: غير راض عن أداء المنتخب سوى في مباراتين.. واختلفت مع البدري طارق مصطفى: غير راض عن أداء سوى في مباراتين.. واختلفت مع البدري

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قال طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب ، إنه لم يكن راضيًا عن أداء سوى في مباراتي جزر القمر ومباراة أنجولا في أنجولا.

وأضاف طارق مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية: «وأنا أشاهد المباراة الأولى للمنتخب مع كيروش قلت إحنا لسه ماسكين ولا أيه».

وأضاف المدرب العام السابق لمنتخب مصر: «ولكن الأداء في المباراة التالية كان أفضل لأن هذا يحدث في أي تجمع وأخطأنا بعدم خوض مباراة ودية في المعسكر الأخير لنا».

وأكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه لم يكن أي مجاملات في اختيار اللاعبين ولكن تعرض المنتخب للظلم.

وأضاف طارق مصطفى: «شرف لي التواجد مع المنتخب ولكن كنت سعيدًا بخروجي أكثر من تواجدي نعم كان هناك خلافاً في وجهات النظر في البداية بيني وبين كابتن حسام البدري فكانت المرة الأولى التي نتعامل فيها سويًا ثم تفهمنا بعضنا البعض ولكن كان هناك ضغوطًا على الجهاز الفني».

وأتم المدرب العام السابق لمنتخب مصر، تصريحاته بقوله: «تريد دعم الجميع ولكن كان هناك صعوبة ولم أكن أريد (النط من المركب) ففكرت في الاعتذار ولكن لا يصح حتى وإن كنت أدرب فريقًا ووصلني عرضًا أكبر لن أقوم بذلك وشعرت بأن هناك ضغوط ولايوجد معسكر سوى بمشاكل وكنت أجلس مع كابتن حسام ووجدت الناس تتصل بي تسألني عن الخلافات».

المصرى اليوم

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