طارق مصطفي يوجه رسالة لحسام البدري

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قال طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن كابتن حسام البدري أحد أفضل الشخصيات التي تعامل معها.

وأضاف طارق مصطفى:«أحب حسام البدري على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، عملنا فترة قليلة وكنا نريد الاستمرار ولكن حالت الظروف ورحلنا ونحن في وضع جيد، وسعيد بالعمل معه وكان هناك اختلاف في وجهات النظر لا أنكر ذلك».

وأتم المدرب العام السابق لمنتخب مصر، تصريحاته:«أتمنى التوفيق للجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر والصعود لكأس العالم وتحقيق بطولة أفريقيا فهذا ما كنت أتمنى تحقيقه».