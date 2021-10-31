رئيس سموحه: كنت هدعم محمد مجاهد ضد فرج عامر لو تم استبعادي من الانتخابات

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تحدث وليد عرفات رئيس نادي سموحة السكندري الجديد عن انتخابه لرئاسة مجلس الإدارة في الدورة القادمة.

وقال عرفات في تصريحات تلفزيونية: «لم ننجر لأي شيء في كواليس الانتخابات ولم أنشغل بما حدث في الكواليس».

وتابع: «هدف الحملة كلها اننا نشوف النادي واعضاءه محتاجين ايه وركزنا على هذا الهدف فقط دون النظر لأي صراعات، المستفيد من الصراع بين محمد مجاهد وفرج عامر هي الجمعية العمومية مش انا».

وواصل: «في نهاية الصراع بدأت أعضاء النادي تحليل المرشحين وربنا كرمنا وفزنا، الانتخابات تمت بشكل رسمي وسليم رغم محاولات البعض للعرقلة».

وأضاف: «لو انا إلى كنت طلعت من الأسماء مثلما حدث مع محمد مجاهد كنت هدعم محمد مجاهد وادعو الناس تنتخبه مثلما فعل معي، قمت بالاعتراض على رفع اسم محمد مجاهد من القائمة بقرار رسمي قبل انطلاق الانتخابات».