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مدير إنبي: « وضعت أرقامًا محددة لايزيد عنها أجور اللاعبين ولسنا أغنى منهم»

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مدير إنبي: «السعودية وضعت أرقامًا محددة لايزيد عنها أجور اللاعبين ولسنا أغنى منهم» مدير إنبي: « وضعت أرقامًا محددة لايزيد عنها أجور اللاعبين ولسنا أغنى منهم»

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وجه مدير الكرة بنادي إنبي، عبدالناصر محمد، الشكر للجهاز الطبي لفريق المقاولون العرب لنزولهم لعلاج لاعب فريقه خلال انشغال الجهاز الطبي لفريقه بعلاج لاعب آخر في الوقت ذاته.

وأضاف عبدالناصر محمد، في تصريحات تليفزيونية :«المباراة كانت قوية والمقاولون لديه حلول ولاعبين جيدين وأدى موسم ماضي جيد ولديه خبرات جيدة وكان من السهل أن نُسجل أكثر من هدف ولكن كعادة اللاعب المصري أول ما يسجل فريقه هدف أو اثنين في مرمى المنافس يتراجع حتى بدون تعليمات من المدير الفني، ولدينا قطاع ناشئين جيد وسيظهر خلال الموسم الجاري وجوه شابه أخرى بجانب المتواجدة ومصرين على ذلك، فأسعار اللاعبين أرتفعت ولايوجد آليات واضحة ولابد على سبيل المثال أن يتم إلزام الأندية بتواجد ناشئين مثلاً».

وأتم مدير الكرة بنادي إنبي، تصريحاته:«نعمل في وقت أرقام اللاعبين أصبحت فجة وغير منطقية والموسم الجاري به أرقام مبالغة، هناك فارق بين كوني نادي لديه القدرة على الشرء والبذخ، وضعت أرقامًا محددة لايزيد عنها أجور اللاعبين ولسنا أغنى منهم».

المصرى اليوم

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