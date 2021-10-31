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تحدث الكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي عن تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سانتوس في تصريحات لبرنامج الماتش: «واحدة من أصعب المهمات انك تصعد لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ده مهم لرئيس النادي والإدارة والجماهير ويطبق نجاح فلسفة النادي في هذه الفترة».

وتابع: «مستوى الفريق تطور من مباراة لمباراة في الأدوار التمهيدية وصولًا لدور المجموعات والوصول لتحدي جديد حتى وصلنا للتاهل من أجل اللعب مع كبار أفريقيا».

وأضاف سانتوس: «كانت مرحلة صعبة، لعبنا دورين تمهيدين للوصول لدور المجموعات، لاعبنا فرق قوية، فريق من الكاميرون وفريق من الكونغو».

وواصل: «انا كنادي موجود في التصنيف الثالث، ممكن أواجه الكبير جدًا الأهلي أو الوداد أو صن داونز، وفي التصنيف التاني في فرق كبيرة برضه، في أي حال هلاعب فرق كبيرة في دور المجموعات».

وتابع: «قد يكون صعب انك تلعب في مجموعة واحدة مع أهلي وزمالك، هكون سعيد عموما اني أرجع لمصر تاني بعد ما كنت هنا مع بيسيرو أثناء تدريب الأهلي، نحاول أن يكون هناك نتائج وأداء مميز في دور المجموعات».