أخبار عاجلة

قائد الجيش السوداني يجتمع مع وفد الجامعة العربية -
5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة -
بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة -
الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة -
تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة -
شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية -
وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام» -
إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو) -
أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مدرب بترو أتلتيكو: مواجهة كبار أفريقيا صعبة ولكنني سأكون سعيدًا بالعودة إلى

Print
مدرب بترو أتلتيكو: مواجهة كبار أفريقيا صعبة ولكنني سأكون سعيدًا بالعودة إلى مصر مدرب بترو أتلتيكو: مواجهة كبار أفريقيا صعبة ولكنني سأكون سعيدًا بالعودة إلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث الكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي عن تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سانتوس في تصريحات لبرنامج الماتش: «واحدة من أصعب المهمات انك تصعد لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ده مهم لرئيس النادي والإدارة والجماهير ويطبق نجاح فلسفة النادي في هذه الفترة».

وتابع: «مستوى الفريق تطور من مباراة لمباراة في الأدوار التمهيدية وصولًا لدور المجموعات والوصول لتحدي جديد حتى وصلنا للتاهل من أجل اللعب مع كبار أفريقيا».

وأضاف سانتوس: «كانت مرحلة صعبة، لعبنا دورين تمهيدين للوصول لدور المجموعات، لاعبنا فرق قوية، فريق من الكاميرون وفريق من الكونغو».

وواصل: «انا كنادي موجود في التصنيف الثالث، ممكن أواجه الكبير جدًا الأهلي أو الوداد أو صن داونز، وفي التصنيف التاني في فرق كبيرة برضه، في أي حال هلاعب فرق كبيرة في دور المجموعات».

وتابع: «قد يكون صعب انك تلعب في مجموعة واحدة مع أهلي وزمالك، هكون سعيد عموما اني أرجع لمصر تاني بعد ما كنت هنا مع بيسيرو أثناء تدريب الأهلي، نحاول أن يكون هناك نتائج وأداء مميز في دور المجموعات».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

أمير المصري عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بـ«القاهرة السينمائي»

أمير المصري عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بـ«القاهرة السينمائي»

رئيس جامعة طنطا: «التعليم في مصر يشهد انطلاقة كبرى ليواكب الجمهورية الجديدة»

رئيس جامعة طنطا: «التعليم في مصر يشهد انطلاقة كبرى ليواكب الجمهورية الجديدة»