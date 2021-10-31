رئيس سموحه يجدد الثقة في أحمد سامي ويرحب بالعمل مع نائب فرج عامر

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تحدث وليد عرفات رئيس نادي سموحة السكندري الجديد عن تاريخه داخل النادي قائلا: «انا منذ 2002 وانا في إدارة نادي سموحة»

واكد: «هدفنا اننا نحقق أفضل النتائج بأقل التكاليف، الجهاز الفني لفريق كرة القدم مستمر كما هو، أحمد سامي مدرب مميز وقدم عمل جيد مع الفريق وهو السبب في ظهور مصطفى فتحي من جديد وعودته لمستواه».

وأختتم رئيس سموحة تصريحاته: «وجود عمر الغنيمي نائب النادي لا يمثل أي مشاكل، وجوده في قائمة فرج عامر وجهة نظر انتخابية ولا تسبب أزمات، مادام الناس بتشتغل بما يرضي الله وبدون مشاكل ف الدنيا هتمشي، حابب اشكر اعضاء نادي سموحة على العرس الديموقراطي وانا بقولهم اختياري على راسي ودين في رقبتي».