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تحدث مورينا راموريبولي المدير الفني لفريق جالاكسي بطل بوتسوانا عن تأهل الفريق لأول مرة في تاريخ النادي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مورينا في تصريحات لبرنامج الماتش: «ما حدث إنجاز كبير بالنسبالة للفريق، الظروف في بوتسوانا ليست سهلة، صعودنا لدور المجموعات أمر يسعدنا جدًا».

وتابع: «حققنا إنجاز كبير بصعودنا، يجب أن نضع أهداف أمامنا ونقدر نتجاوزها، وجودنا ضمن أفضل 16 فريق في القارة يجعل لدينا الطموح».

وأضاف: «يجب أن يكون لدينا الصبر ونكون أقوياء بما يكفي للصعود من دور المجموعات والتأهل لدور الـ 8».

وتطرق مورينا للحديث عن وجود عدد من مدربي جنوب أفريقيا في دور المجموعات: «إنجاز ونجاح كبير لجنوب أفريقيا ومدربي الدولة».

وواصل: «وجود أكثر من مدرب في دور المجموعات بدوري الأبطال، سواء بيتسو أو ماكارثي أو أنا ده إنجاز اننا بنتحدى بعض علشان نعلي اسم مدربي جنوب أفريقيا، وجودنا في دور المجموعات أمر يسعد الجميع».

واختتم المدير الفني تصريحاته: «اكيد بتمنى اني ملاعبش الأهلي أو الزمالك والفرق الكبرى في دور المجموعات».