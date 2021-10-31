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فاروق جعفر: «الجيل الحالي من لاعبين من أفضل الأجيال بالنادي»

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فاروق جعفر: «الجيل الحالي من لاعبين الزمالك من أفضل الأجيال بالنادي» فاروق جعفر: «الجيل الحالي من لاعبين من أفضل الأجيال بالنادي»

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علق فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي ، على تصريحات المدير الفني الفرنسي لفريقه، باتريس كارتيرون بخصوص فارق التدعيمات بين فريقه والأهلي قبل مباراة القمة.

وأضاف جعفر، في تصريحات اعلامية :«التصريحات المعنوية تعطيك الدافع، ومباريات الأهلي والزمالك يكون التحضير لها مختلفًا وللاعبين تستعد لها بتركيز واللاعبون في آخر 10 جولات كانوا رجالًا وتعاهدوا على الفوز وتحقيق الدوري وهو ماحدث».

وأتم المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تصريحاته بقوله:«الجيل الحالي من لاعبين الزمالك من أفضل الأجيال بالنادي ويشعرون بأنهم رجال على قلب وفكر واحد ليحصل النادي على البطولات».

المصرى اليوم

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