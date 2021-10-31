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طبيب البنك الأهلي: «الدايت» سبب إيقاف كريم بامبو

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طبيب البنك الأهلي: «الدايت» سبب إيقاف كريم بامبو طبيب البنك الأهلي: «الدايت» سبب إيقاف كريم بامبو

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تحدث أحمد عز الدين طبيب الفريق الأول لنادي البنك الأهلي عن واقعة إيجابية عينة تحليل المنشطات لكريم بامبو لاعب الفريق.

وقال عز الدين في تصريحات تلفزيونية: «كريم بامبو مش موقوف، هو في إيقاف طوعي لحد ما يتم تحليل العينة».

وأضاف: «ثبت وجود مادة محظورة بعد تحليل واحدة من المباريات في الموسم الماضي في شهر مايو، كريم كان بياخد دوا تخسيس، وثبتت إيجابية العينة، حاليًا منتظرين القرار ولكن مفيش أي قرار بإيقاف اللاعب».

وواصل: «كريم موقوف وقف طوعي، وهو ما يعني وفقًا للوائح ان في عينات معينة لو ثبتت العينة ممكن تقبل انه يتم إيقافك طوعي لحين صدور النتيجة وتحليل العينة، يا اما تلعب وتستنى القرار وبعدها تبدأ تتوقف، كريم قرر يكمل الموسم ثم يتم إيقافه».

وأردف عز: «الي حصل ده حالة غش تجاري لان مش مكتوب عليه المكونات المحظورة دي، وكريم استطلع رأينا وبعد مراجعة نشرة العقار والمكونات وجدنا انه مكتوب عليه يحتوي على مكونات طبيعية فسمحنا للاعب بتناوله».

واختتم طبيب الفريق تصريحاته: «مفيش أي قرار من النادي ضدي بعد إلى حصل، إدارة النادي متفهمة الوضع تمامًا، وحتى الآن لا توجد مدة إيقاف لإن النادي متبلغش ومنتظرين تحليل النتيجة».

المصرى اليوم

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