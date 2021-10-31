إصابة ممرض في تصادم دراجة نارية في شبين القناطر

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أصيب ممرض في حادث تصادم دراجة نارية في شبين القناطر حيث سقط من على الدراجة لاختلال توازنه أثناء القيادة وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويله لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول «ا. ع. ع» 35 سنة، ممرض، مصابا بشرخ في الجمجمة وكسر بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.

انتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير المصاب بدراجته اختل توزانه وسقط أرضا ما أدى إلى إصابته وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.