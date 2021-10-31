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مدرب منتخب السابق يتلقي عروضا من الامارات والمغرب

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مدرب منتخب مصر السابق يتلقي عروضا من الامارات والمغرب مدرب منتخب السابق يتلقي عروضا من الامارات والمغرب

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قال طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب ، إنه تلقى أكثر من عرض لتدريب أندية في الإمارات والمغرب.

وأضاف طارق مصطفى، في تصريحات تليفزيونية :«ولكنني قررت الاستمرار هنا لأني أعرف أنه حينما تأتيني الفرصة ستكون الأمور مختلفة، الدوري هذا الموسم مختلف وبه مدربين لديهم جراءة عن الموسم الماضي والإمكانيات المادية أيضًا اختلفت عن الموسم الماضي».

وأتم المدرب العام السابق لمنتخب مصر، تصريحاته:«الأمور المادية أصبحت مرتفعة في مصر فاللاعب المغربي على سبيل المثال يتمنى اللعب في مصر فكأنه سينتقل للخليج، أحب الفرق الشعبية وأتمنى أن يتواجد الجمهور بصورة أكبر ويكون هناك 3 تغييرات بدلًا من 5 فالأمور أصبحت سهلة للمدربين، وإذا كنت تريد تطبيق الـ 5 تبديلات أجعلها في الدرجة الثانية فيخوضون المباريات ظهرًا».

المصرى اليوم

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