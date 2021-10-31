محمد مصيلحي: حسام حسن مدرب غير عادي

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أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، محمد مصيلحي، سعادته بفوز فريقه أمام نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وقال مصيلحي: «الحمدلله فوز مهم فتواجه فريق مدعم بصورة محترمة، نعم فريق حديث ولكنه قوي والحمدلله بداية مبشرة لنادي الاتحاد، المباراة الأولى كان الفريق متأخرًا بـ 3 أهداف أو 4 ولكن حسام حسن لديه إصرارًا غير عادي ترجمه للاعبين الذين أنهوا المباراة بنتيجة 4 -4 وطالبت اللاعبين اليوم بخوض المباراة بروح الشوط الثاني أمام سموحة».

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد: «مازال الوقت مبكرًا للحديث عن الدوري ونخوض كل مباراة بظروفها، وأبارك لجماهير الإسكندرية ولكابتن حسام وإبراهيم على المجهود غير العادي الذي يبذلونه وأبارك أيضًا للاعبين، كل الدوري مبارياته صعبة؛ فالأندية دعمت صفوفها بصورة قوية ولكن الحمدلله في الاتحاد نقف على أقدامنا ولدينا قوام محترم ودعمناه بإضافات برؤية فنية من حسم والحمدلله فريقنا منظم ولكننا نعاني من أسعار للعبين مثلنا مثل الأندية الشعبية وسيكون من الصعب أن تواجه الأندية الشعبية الأندية الموجودة».

وأتم مصيلحي: «أحمد دياب رئيس الرابطة يقوم بعمل جيد وأطالب جماهير الاتحاد بالدخول لموقع تذكرتي وشراء التذاكر وهناك مبالغ لن تدفعها الجماهير الشعبية ولكن أتمنى تواجد جماهير الاتحاد».