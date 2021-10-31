رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد سير العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة

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قام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس مجدى حسن، نائب رئيس الجهاز للتنفيذ، والمهندس محمد زهران، معاون رئيس الجهاز، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية للانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة تابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال تنفيذ ربط خط مياه قطر 600/800 بالمناطق السكنية س 20، س11، س2، س1، نظرا لزيادة الضغوط، بجانب رفع كفاءة وتطوير منظومة المياه بمدينة السادات.

كما تفقد مسؤولو الجهاز الأعمال الجارى تنفيذها بمحطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى، ووجهوا بإنهاء جميع الملاحظات استعداداً لدخولها الخدمة مطلع العام القادم.

ومن المقرر تشغيل محطة فصل الصرف الصحي عن الصناعي بمدينة السادات، بطاقة 25 ألف م 3/ يوم وبقيمة استثمارات بلغت 64.8 مليون جنيه، وقد بلغ متوسط نسبة الإنجاز بها 70%، وستقوم هذه المحطة برفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة من أجل معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء.

وخلال الجولة استجاب المهندس رجب سالمان لشكوى من أحد المواطنين بالقطعة 112 بمنطقة ابنى بيتك، وعلى الفور أعطى تعليماته بإزالة أسباب الشكوى وسرعة حلها.

كما شملت جولة مسؤولى جهاز مدينة السادات المرور على مشروع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضى الدخل بالمنطقة السكنية الـ25، وشددوا على مسؤولي الشركة المنفذة مراجعة بنود المشروع والانتهاء من الملاحظات والالتزام بالبرنامج الزمنى.