قرار جديد من وزيرة الصحة والسكان (نص كامل)

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نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرارا جديدا من وزيرا لصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

وحمل القـرار الممهور باسم الدكتورة هالة زايد رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٢١.

وجاء في نص القرار:

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بعلاج الأطفال مرضـى ضمور العضلات الوراثى على نفقة الدولة ؛ وعلى ما عرضه مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والطب الوقائى؛ قـرر:

مــادة ١ - يعتبر عقار (سبينرازا) المستخدم فى علاج الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي مــن الأدويــة المدعمــة - وغيـر مخصص للبيــع فى الصيدليات - غير خاضع لضريبة الدمغة الطبية المنصوص عليها بالبند (ثالثًـا ) من الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية الملحق بالقـانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه .

مــادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليـوم التـالي لتاريخ نشره.

صدر في ٢٠٢١/١٠/١٤

وزير الصحة والسكان أ.د/ هالة زايد