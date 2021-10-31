أخبار عاجلة

قائد الجيش السوداني يجتمع مع وفد الجامعة العربية -
5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة -
بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة -
الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة -
تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة -
شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية -
وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام» -
إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو) -
أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قرار جديد من وزيرة الصحة والسكان (نص كامل)

Print
قرار جديد من وزيرة الصحة والسكان (نص كامل) قرار جديد من وزيرة الصحة والسكان (نص كامل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرارا جديدا من وزيرا لصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

وحمل القـرار الممهور باسم الدكتورة هالة زايد رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٢١.

وجاء في نص القرار:

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بعلاج الأطفال مرضـى ضمور العضلات الوراثى على نفقة الدولة ؛ وعلى ما عرضه مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والطب الوقائى؛ قـرر:

مــادة ١ - يعتبر عقار (سبينرازا) المستخدم فى علاج الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي مــن الأدويــة المدعمــة - وغيـر مخصص للبيــع فى الصيدليات - غير خاضع لضريبة الدمغة الطبية المنصوص عليها بالبند (ثالثًـا ) من الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية الملحق بالقـانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه .

مــادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليـوم التـالي لتاريخ نشره.

صدر في ٢٠٢١/١٠/١٤

وزير الصحة والسكان أ.د/ هالة زايد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة

5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة

بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة

بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة

وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام»

وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام»

إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو)

إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو)