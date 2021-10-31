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وزيرة البيئة تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة في مؤتمر المناخ cop26

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وزيرة البيئة تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة في مؤتمر المناخ cop26 وزيرة البيئة تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة في مؤتمر المناخ cop26

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توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى جلاسكو المملكة المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ٢٦ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وأوضحت فؤاد أن مؤتمر المناخ cop26 يعد خطوة هامة للانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة في اتفاق باريس للمناخ 2015، كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمى للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيقام داخل المؤتمر جناح مصرى تعرض فيه قصص النجاح التي تمت للتصدى لآثار تغير المناخ من خلال المشروعات القومية في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخاصة بالزراعة والرى.

المصرى اليوم

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