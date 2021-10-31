البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

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حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين الأبرياء

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بوابة مطار عدن الدولي- جنوبي اليمن، بسيارة مفخخة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكّد البرلمان في بيانٍ له اليوم، أن استهداف مطار عدن هو حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين الأبرياء؛ فضلاً عن التأثير على حركة المسافرين، مما يُشَكّل خطراً كبيراً وتهديداً صارخاً لحركة الطيران باليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمجابهة هذه الاعتداءات الخطيرة.

وشدّد البرلمان العربي على وقوفه بجانب اليمن ودعمه ضد أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره، مُؤكداً أن هذه المحاولات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً لن تثني الحكومة اليمنية عن ممارسة مهامها.