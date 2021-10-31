وفد "غرفة الرياض" يزور "المزيني العقارية" بمقر "بوابة الشرق"

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للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة

استقبلت شركة المزيني العقارية في مقر مشروعها "بوابة الشرق" وفداً من أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في عدد من الاهتمامات المشتركة.

ترأس الوفد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد بن عبدالله المرشد، كما كان باستقبالهم العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية وعضو اللجنة العقارية المهندس علي بن محمد الشهري.

وشاهد عرضاً مرئياً للمشروع استُعرض خلاله مراحل إنجاز المشروع في "بوابة الشرق" كما نوقش في اللقاء عددٌ من مواضيع الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع التحديات لتحقيق النتائج وتعزيز الرسائل الإيجابية التي تسهم في تطوير الأعمال العقارية.

وتعرَّف وفد الغرفة على أهم المشاريع التي طوّرتها شركة "المزيني"، كما قام خلال اللقاء بجولة في مشروعَي بوابة الشرق ومدينة المستقبل، تخللها تقديم شرح موجز عن آلية العمل المتبعة في المشروعَيْن.

وأبدى الجميع إعجابهم بما شاهدوه خلال الجولة من توظيف التقنيات في إدارة التطوير والمتابعة خلال إنجاز المشاريع والاحترافية العالية من قِبل القائمين عليها.

من جانبه، ثمّن العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي الشهري؛ حضور وفد الغرفة التجارية للقاء الذي تضمن عدداً من المواضيع التي من شأنها دعم برنامج الإسكان بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص شركة المزيني العقارية على المساهمة في تحقيق تطلعات الرؤية الحكيمة والعمل على رفع نسبة التملك في المملكة لتصل إلى 70% بحلول 2030م.

واختتم الوفد جولته بزيارة إلى مركز المبيعات في مشروع "مدينة المستقبل" التابع لشركة المزيني العقارية، الذي يعد أحد المشاريع النموذجية في الرياض، حيث يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2، يضم 4415 منتجاً سكنياً تتنوّع بين فلل سكنية وأراضٍ، متكاملة البنية التحتية.