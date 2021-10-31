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متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور عام على افتتاحه

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متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور عام على افتتاحه متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور عام على افتتاحه

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استقبل متحف شرم الشيخ اليوم الأحد جميع زائريه من المصريين ووسائل الإعلام المختلفة مجانًا، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاحه.

وأوضحت الأستاذة مريم سعيد المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ أن هذا القرار يُعد أحد مظاهر الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف، حيث يتم إقامة سلسلة من الفعاليات بالمتحف على مدار هذا الأسبوع، من بينها تنظيم جولات إرشادية وورش عمل لطلاب المدارس حول الرسم والحلي ولعبة السنن، التي تعد من أهم الألعاب في القديمة، وكذلك ورش حول الكتابة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ يضم ٥٢٠٠ قطعة أثرية، من أهمها قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع ق. م، وتمثل الآله إيروس وهو يصطاد الغزلان، و١٠ قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون، تمثال للمعبودة (حتحور) آلهة الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل أبوالهول، مجموعة من التماثيل للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالإضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

ويقع المتحف على مساحة ١٩١ ألف متر مربع ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم المطاعم والكافيتريات.

المصرى اليوم

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